Buffon e non solo. L'ultimo giro di valzer dei senatori

Seimilacentoundici giorni dopo, Gianluigi Buffon lascia la Juventus. Le strade del futuro si dividono tra Parigi, dove la voglia di Champions League può incrociarsi con le intenzioni del portiere, e tra una scrivania. Quella bianconera, come più probabile, quella della Federazione, come nelle intenzioni delle stanze dei bottoni del pallone italiano. Non sarà l'unico, però, Buffon, a lasciare la Vecchia Signora. Quello di oggi, 19 maggio, è anche l'ultimo giorno da calciatore bianconero di Stephan Lichtsteiner, che pareva destinato al Borussia Dortmund e col Monaco che ora cerca il sorpasso. Saluterà Kwadwo Asamoah, che con l'Inter ha già fatto le visite mediche. Qui siamo al livello delle certezze, sugli altri si stanno diradando pian piano le nubi. Chi può dare l'addio alla Juventus è pure Claudio Marchisio, che è finito a far la riserva delle riserve in bianconero ma che vorrebbe chiudere la carriera nella formazione del suo cuore. Lo aspettano in molti, americani compresi. Sami Khedira ha ammesso d'essere tentato da un'avventura in Premier League, per chiudere il cerchio dei trofei internazionali nella sua bacheca. Alex Sandro, pur non da senatore, medita da tempo l'addio: se la sua volontà si incrocerà con le offerte e con la richiesta da 60 milioni della Juventus, l'avventura bianconera sarà presto terminata. Mario Mandzukic, imprescindibile in questi anni torinesi, pare al passo d'addio: Milan, Turchia, Cina, Premier League. Un bivio a più biforcazioni, complicato che sia destinato a restare. Lui come Mehdi Benatia, perché qualcosa sempre essersi incrinato nel rapporto con Allegri. Sarà un'estate di rivoluzione, per la Juventus, disposta anche a sedersi davanti a grandi offerte per Gonzalo Higuain, pronta dall'altra parte a resistere a quelle per Paulo Dybala. E' il tempo della festa ma nella dirigenza, da mesi, è già in atto il nuovo ciclo. La nuova Juventus che verrà.