Buffon e un sogno destinato a restare tale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon non vuole smettere. Ha ancora voglia di giocare, di parare, e la fine del suo rapporto con il Paris Saint-Germain non ha scalfito le sue certezze. Nella giornata di ieri il PSG ha diramato un comunicato: il rapporto con Buffon è chiuso dopo una stagione. Rapporto concluso a causa di un paio di errori decisivi, soprattutto quelli al Parco dei Principi contro il Manchester United. Lì probabilmente s'è giocato le possibilità di conferma al PSG, la possibilità di provare ancora una volta a vincere coi parigini la Champions. Il successo mancato in una carriera incredibile, piena di trionfi.

"La mia avventura fuori dall'Italia finisce così", ha detto nella giornata di ieri, al momento del saluto, sottintendendo così il suo rientro in Italia. Difficile, quasi impossibile, che possa farlo in un club che parteciperà alla prossima Champions League: tra Juventus, Napoli, Inter e Atalanta l'unica che potrebbe pensare di puntare su Buffon è la Dea. Sarebbe clamoroso (anche perché a Bergamo puntano forte su Gollini), ma è l'unica ipotesi da non scartare a priori a differenza delle altre tre opzioni. Ci sono poi altre possibilità, queste senza dubbio più concrete e realizzabili: il ritorno romantico al Parma oppure il passaggio al Genoa, il club per il quale tifava da bambino. Tutte soluzioni che non contemplano sia il rientro in Italia che la possibilità di giocare la prossima Champions League per un Buffon che, a 41 anni già compiuti, deve riporre il sogno nel cassetto. Definitivamente.