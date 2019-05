Buffon: "Il PSG mi ha offerto il rinnovo. Ci incontreremo a giorni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il club mi ha proposto un rinnovo e questo mi fa veramente felice e mi gratifica". Parola di Gianluigi Buffon. Ospite di E poi c'è Cattelan, in onda domani sera su Sky Uno, il portiere del PSG ha parlato del suo futuro. Ecco una (corposa) anticipazione riportata da corrieredellosport.it: "Ci incontreremo a giorni per guardare dentro a questo progetto e capire se entrambi riteniamo giusto andare avanti".

La vita a Parigi.

"A Parigi va bene, sto facendo un'esperienza di vita eccezionale che a 40 anni dovevo fare. Sono arrivato convinto di mettermi in gioco come giocatore e come persona e ho trovato quello che in quel momento cercavo".

Il calcio francese?

"Noi dall'Italia abbiamo una percezione sbagliata del calcio francese, che secondo me tatticamente è meno evoluto di quello italiano, ma è molto difficile dal punto di vista fisico e tecnico. Ci sono tante individualità di un livello eccelso. Ci sono squadre come il Lille e il Lione che in Serie A arriverebbero tranquillamente nelle prime cinque e questo significa che il livello del loro campionato è almeno come il nostro".

Serve umiltà.

"Se una squadra come il Rennes, contro la quale abbiamo perso la Coppa di Francia ed in campionato è arrivata ottava, in Europa League ha incontrato l'Arsenal e ha vinto 3-1, vuol dire che il livello è alto, visto che poi gli inglesi hanno battuto facilmente una squadra italiana. Questo vuol dire che dobbiamo essere un po' più umili nel momento in cui giudichiamo noi stessi e facciamo dei termini di paragone".