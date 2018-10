Buffon: "In Francia grande accoglienza. Giusto fermarsi con la Juve"

L’ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Canal Football Plus: “Qui in Francia l’accoglienza è stata grandissima e supera anche quella che a volte ricevo in Italia. E’ molto importante per me. Sono felice di aver deciso di andare all’estero ed essere trattato così, non capita spesso. E’ stato positivo fermarsi con la Juve. Penso che la vita sia bella e ci sono percorsi a volte da terminare. Il PSG mi ha dato l’opportunità e l’ho presa volentieri, penso che qui si possa fare un buon lavoro”, riporta Tuttojuve.com.