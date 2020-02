vedi letture

Buffon: "Lazio più pericolosa se l'Inter va avanti in EL. Conte ha il diritto di fare qualsiasi scelta"

Intercettato da Le Iene, Gigi Buffon ha parlato della corsa per lo Scudetto e del tradimento di Antonio Conte, che in estate è passato ai rivali di sempre dell'Inter: "Se l'Inter dovesse andare ancora avanti in Europa League, probabilmente direi Lazio: giocando solo di domenica, potrebbe fare più paura. Antonio è un grande amico, è stato il mio capitano e si è guadagnato il diritto di fare qualsiasi scelta. Io gli voglio bene, non so la Juve".