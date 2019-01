© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono parte dei motivi per cui sono venuto al Psg - ha spiegato - Kylian, lo conosciamo tutti, ha il mondo nelle sue mani. Se Kylian decide e dice 'Devo vincere cinque Palloni d'oro in dieci anni lo farà. Tutto dipende da lui.

Neymar una tecnica, un talento e una classe che probabilmente non avevo mai visto. Parlo spesso con Neymar e gli ho detto: 'È incredibile, hai 26 anni e non hai ancora vinto il Pallone d'Oro. Dovresti averlo già vinto anche se ci sono Messi e Cristiano Ronaldo. Non deve aspettare che loro smettano perché sei forti come loro. Nei prossimi cinque anni, devi vincere tre! Tre tu e due Kylian. Hai la possibilità di farlo".