Buffon, Nainggolan, Badelj. Tre ritorni tanto inattesi quanto funzionali

"Una Juve senza Buffon è come la Svizzera senza le vacche". Lo spunto arriva dalle parole di Stephan Lichtsteiner, uno che la Juventus ed il suo numero 77 (il nuovo numero di Buffon) li conosce bene. Ed effettivamente per chi segue il calcio italiano da almeno 15/20 anni e nonostante l'ultima stagione al PSG, il nome di Gigi Buffon è indissolubilmente legato a quello della Juventus. Un ritorno che ha fatto forse più rumore di quanto non ne fece l'addio la scorsa estate e che regala buone sensazioni ai tifosi juventini. Ma quello dell'ex capitano azzurro non è l'unico caso di giocatori rientrati alla base.

La promessa del Ninja - Nel gennaio del 2014 lo aveva promesso, Radja Nainggolan. "Un giorno tornerò a Cagliari", disse all'epoca il promettente centrocampista belga. E oggi, 4 anni e mezzo dopo, il momento è arrivato. "Il 'Ninja' è tornato a casa: ha ascoltato il cuore, ha scelto di riabbracciare il popolo rossoblù", si legge sul comunicato del Cagliari con cui viene annunciato il prestito annuale del giocatore dall'Inter. Un colpo importante per qualità e mediaticità che certamente darà qualcosa in più al centrocampo di Maran e che impreziosisce un mercato sopra le righe da parte della società rossoblù.

Un regista per Montella - L'estate dei ritorni ha vissuto oggi anche un altro sussulto, oltre all'ufficialità di Nainggolan al Cagliari. A sorpresa infatti la Fiorentina ha indetto per il pomeriggio una conferenza stampa e col senno di poi si è capito il motivo: presentare alla stampa il neo acquisto Milan Badelj. Dopo averci provato proprio per il Ninja Pradè e Barone hanno scelto l'usato sicuro. Un giocatore, Badelj, che ben conosce l'ambiente gigliato visti i trascorsi (2014-2018) e che è pronto a rilanciarsi dopo la non esaltante unica stagione con la maglia della Lazio.