Buffon: "Napoli per palati fini. Sarà importante non perdere al San Paolo"

In vista del match di Champions League fra il suo PSG e il Napoli, Gianluigi Buffon, ex capitano della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a La Stampa: "Il ritorno in Champions dopo la squalifica di Madrid? È per questo che ho continuato, non solo per tentare di vincere la Champions, ma anche perché il calcio ti regala brividi come poche altre cose nella vita. E rientrare poi in una gara così importante e a Napoli è una scossa in più. In palio gli ottavi di finale? Non è una partita normale, c’è tanto in palio. Sappiamo che ci servirebbero i tre punti ma anche che sarà importante non perdere, perché poi avremmo ancora delle possibilità. L'ultimo scontro col Napoli da juventino? Per una settimana, dopo quel gol di Koulibaly, ho pensato di aver perso lo scudetto per i meriti evidenti del Napoli, che sciorinava un calcio eccezionale, bellissimo, per palati fini".