Buffon: "Oliver farà una gran carriera, ma troppo giovane per Real-Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dal programma "Le Iene", il portiere della Juventus Gianluigi Buffon è tornato a parlare del tanto discusso rigore assegnato da Michael Oliver contro i bianconeri al Bernabéu: "Anche se esternando in maniera eccessiva, l’altra sera ho detto quello che pensavo, non doveva fischiare. Un arbitro con più esperienza non avrebbe fischiato, ergendosi a protagonista di una partita. Avrebbe lasciato correre, si sarebbe girato dall’altra parte, e lasciato che le squadre se la giocassero ai supplementari. Che fosse il campo a parlare. Oliver è un ragazzo che farà una gran carriera, che è stato sfortunato. Secondo me è stato mandato un arbitro troppo giovane ad arbitrare una partita importante. Giovane ma già consolidato, già forte, che aveva già dimostrato il proprio valore; ma è una partita nel quale il risultato sembrava secondario. E poi l’imponderabilità, la bellezza del calcio, fa sì che purtroppo è un ragazzo che si è trovato in una situazione troppo complessa, troppo ingarbugliata e troppo grande".

Clicca nel link in calce per leggere tutte le nuove dichiarazioni di Buffon