Buffon-PSG, ci siamo. Contratto fino al 2020, annuncio imminente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Gigi va a Parigi", titola in prima pagina il Corriere dello Sport. L'annuncio del trasferimento di Buffon al PSG è imminente, secondo il quotidiano che spiega come il contratto sia già nelle mani dell'oramai ex numero uno bianconero ed in attesa di essere firmato. Il portiere guadagnerà in totale 16 milioni di euro nelle due stagioni sotto la Tour Eiffel.