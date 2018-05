Buffon-PSG, ci siamo. Nelle prossime settimane la firma sul biennale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importanti aggiornamenti sul futuro di Gigi Buffon. Per Tuttosport il passaggio al PSG è oramai cosa certa, con Buffon che firmerà il biennale con i parigini solo nelle prossime settimane, dopo essere rientrato dalle vacanze. Un ingaggio complessivo per i due anni da 7/8 milioni di euro che prevede anche l'accordo come testimonial dei Mondiali 2022 in Qatar. Il tutto, come detto, sarà ufficiale entro un mese.