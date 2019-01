© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Eurosport, il portiere del Paris Saint-Germain Gianluigi Buffon ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi sul curioso fatto di aver affrontato i figli dei suoi ex compagni di squadra Lilian Thuram e Enrico Chiesa: "Ho giocato contro Federico Chiesa e contro i figli di Thuram, Marcus e Khephren. Sono i figli di ragazzi e compagni ai quali ho voluto veramente bene e ai quali sono ancora legato. Affrontarli è stato un regalo della vita, ma devo ammettere che la prima volta sono rimasto disorientato. Non avevo mai affrontato il figlio di un ex compagno prima di Chiesa jr, due anni fa, e in quel momento ho pensato che forse avrei dovuto smettere".