© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rimpianti per non giocare con Cristiano Ronaldo?. E' l'edizione de Il Corriere della Sera oggi in edicola a porre la domanda a Gianluigi Buffon, ora estremo difensore del Paris Saint-Germain. "Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avrei voluto giocare con tutti, anche con lui. A Parigi però non è che non ce ne siano. Mbappé e Neymar hanno quel tipo di pedigree".