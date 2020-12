Buffon: "Ripenso ogni settimana a PSG-United 1-3. Alla Juve non sarebbe mai successo"

vedi letture

Lunga intervista a Gianluigi Buffon sulle colonne odierne de L'Equipe. Il portiere della Juventus, intervistato dal quotidiano francese, ha ricordato la sua avventura con la maglia del Paris Saint-Germain e, in particolare, quella cocente eliminazione agli ottavi di finale di Champions arrivata in casa contro il Manchester United: "Ripenso tre o quattro volte alla settimana a quella partita, risveglia tanti rimpianti. A Parigi però sono stato molto bene, al PSG non manca nulla. Sono rimasto molto toccato dalla stima e dal rispetto dei tifosi nei miei confronti".

Proprio sull'amara sconfitta patita coi Red Devils (1-3 casalingo al ritorno dopo lo 0-2 a favore dell'andata) l'estremo difensore bianconero ha aggiunto: "Mi biasimo per un errore incredibile, un errore che, con l’esperienza che ho maturato, non avrei dovuto fare. Mentalmente quella sera, mentre si avvicinava la partita, nella mia concentrazione non ero il solito Gigi. Non avevo la forza o l’energia per percepire che ci stavamo preparando alla partita in una maniera troppo leggera e forse, per non essere il vecchio che sgrida tutti, non ho detto: ‘Oh ragazzi, non ci siamo’. Alla Juventus non sarebbe successo. Ero sicuro che in quella stagione saremmo arrivati in finale", le sue dichiarazioni.