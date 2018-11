Buffon ritrova il Napoli: "L'anno scorso ho temuto di perdere lo scudetto"

"Sì, l'anno scorso c'è stato un momento lungo in cui ho pensato di non vincerlo più". Oggetto, lo scudetto. A parlare, Gianluigi Buffon. Che domani ritroverà il Napoli da avversario, con la maglia del PSG, dopo la lotta scudetto con la Juventus: "Non mi va di dire chi sia meglio (tra il Napoli di Ancelotti e quello di Sarri, ndr), la differenza che noto è che c'è diversa consapevolezza quest'anno nella gara e nella gestione. Gli altri anni facevano un calcio eccezionale, veramente bellissimo, ma sembrava sempre dover andare a 2mila all'ora, ora vedo una squadra che dà alla gara il ritmo che la gara richiede e quindi gestisce".