© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluigi Buffon al Manchester United? Un retroscena di mercato che rivela il diretto interessato, nel corso dell'intervista rilasciata a Rio Ferdinand sulle frequenze di BT Sport: "Quando da ragazzo giocavo per il Parma, Ferguson mi ha seguito per due o tre anni e ha sempre mandato degli osservatori. Al tempo, Parma era il mio mondo e non volevo andare via".

Manchester sfiorata un'altra volta.

"Più in là nella mia carriera ho avuto anche un'offerta del Manchester City, quando hanno iniziato a costruire una squadra di alto livello in Europa. Volevamo prendermi come primo colpo, ma sono rimasto alla Juve".