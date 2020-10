Buffon sempre più nella storia: primo calciatore a tagliare il traguardo delle 650 presenze in A

Gianluigi Buffon, partito dal 1' questa sera in Crotone-Juventus, è il primo giocatore a tagliare il traguardo delle 650 presenze in Serie A. Ben sette dei suoi 10 compagni di squadra titolari in questo incontro non erano nati quando lui ha fatto il suo esordio in Serie A (novembre 1995).

