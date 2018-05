Buffon: "Sette anni che solo Uomini con la U maiuscola possono fare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gigi Buffon, portiere della Juventus, è stato intervistato da JTV dopo la conquista della Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com: "Sono orgoglioso, tanto. Sono gratificato perché abbiamo fatto davvero sette anni che solo degli Uomini con la U maiuscola possono fare. E' incredibile. A un certo punto della stagione eravamo lì, ci siamo detti: se vogliamo essere dei mostri, anche quest'anno dobbiamo vincere lo Scudetto e cercare di vincere Coppa Italia e Champions League. La Champions non ci siamo riusciti, ma abbiamo fatto un qualcosa di inenarrabile. E mi dispiace che chi non è uno sportivo e chi non ha mai provato a stare in un gruppo, sapere quanti sacrifici, quanta energia, quanta tenacia, quanta dannazione ci voglia per vincere in maniera continuativa così, è veramente un qualcosa di incredibile".

Un gesto stupendo il tuo alla fine: lasciare che la Coppa la alzasse Claudio.

"No, è un gesto giusto, perchè alla fine io ho avuto l'onore di essere il Capitano di questa squadra per sette anni meravigliosi, però insieme a me c'erano altri ragazzi... Chiello ha sempre alzato la Coppa Italia gli altri anni e quest'anno ho voluto che fossero Claudio, Barza e Stephan, perchè mi hanno facilitato il compito di Capitano e se abbiamo vinto tutto questo grande merito è loro. Quindi glielo dovevo".

Ora c'è da prendere l'altra Coppa...

"Adesso, non è ancora fatta, però siamo sulla buona strada, siamo vicini".