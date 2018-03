Buffon su Dybala: "Contento delle critiche di Sampaoli, lo sproneranno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra Italia e Argentina hanno fatto molto discutere le parole di Jorge Sampaoli, che in giornata ha criticato Paulo Dybala. In conferenza stampa il capitano dell'Italia Gianluigi Buffon, compagno di club della Joya, ne ha parlato: "Sono molto contento se ha detto che rischia di essere fuori, spero che arrivino all'orecchio di Paulo perché so come reagiscono i campioni in momenti di difficoltà, maggior stimolo non ci può essere per un giocatore del suo calibro".