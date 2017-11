Buffon sul Mondiale: "L'Italia è abbonata, ci teniamo tantissimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Buffon, portiere della Nazionale azzurra, ha parlato così in conferenza stampa della doppia sfida alla Svezia. Ci sono in palio i Mondiali: "È particolare perché era da molto tempo che non facevamo i playoff, è normale incontrare la Svezia in questa doppia partita renda tutto più eccitante. Sono due gare che ci potrebbero permettere di staccare il pass per una competizione grandiosa, alla quale teniamo moltissimo. L'Italia è abbonata, ci teniamo tantissimo, dobbiamo fare il massimo perché questo abbonamento continui e duri".