Buffon torna al Parma, cosa fanno i compagni del 2001? Tecnici, attivisti e produttori vinicoli

Nel giorno in cui Gianluigi Buffon è tornato ufficialmente a vestire i colori del Parma, vent'anni esatti dopo l'addio nell'estate 2001, ripercorrere l'epopea del calciatore carrarino al 'Tardini' significa toccare episodi, vittorie e personaggi che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio italiano e non solo.

Mentre il portierone è pronto a tornare in campo sul palcoscenico emiliano molti dei suoi compagni di squadra nell'ultima stagione nel 2000/2001 hanno cambiato vita. Chi rimanendo nel mondo del pallone e chi invece scegliendo altri lidi. Eccoli nel dettaglio:

1 - Davide Micillo (portiere) - preparatore dei portieri Juventus Under16

2 - Luigi Sartor (difensore) - fuori dal mondo del calcio

3 - Antonio Benarrivo (difensore) - fuori dal mondo del calcio

4 - Stephen Appiah (centrocampista) - fuori dal mondo del calcio

5 - Nestor Sensini (difensore) - allenatore dell'Everton de Vina del Mar in Cile

6 - Dino Baggio (centrocampista) - fuori dal mondo del calcio

7 - Diego Fuser (centrocampista) - fuori dal mondo del calcio

8 - Sabri Lamouchi (centrocampista) - allenatore dell'Al-Duhail a Doha

9 - Savo Milosevic (attaccante) - allenatore attualmente libero

10 - Marcio Amoroso (attaccante) - fuori dal mondo del calcio

11 - Sergio Conceiçao (centrocampista) - allenatore del Porto

13 - Giampiero Maini (centrocampista) - fuori dal mondo del calcio

14 - Alain Boghossian (centrocampista) - allenatore attualmente libero

16 - Junior (centrocampista) - fuori dal mondo del calcio

17 - Fabio Cannavaro (difensore) - allenatore del Guangzhou Evergrande in Cina

18 - Johan Micoud (centrocampista) - produttore vinicolo

19 - Stefano Torrisi (difensore) - fuori dal mondo del calcio

20 - Marco Di Vaio (attaccante) - responsabile scouting del Bologna

21 - Lilian Thuram (difensore) - attivista per i diritti civili

24 - Emiliano Bonazzoli (attaccante) - collaboratore tecnico del Renate in Serie C

25 - Matias Almeyda (centrocampista) - allenatore San Josè Earthquakes in MLS

26 - Johnnier Montano (centrocampista) - fuori dal mondo del calcio

28 - Paolo Cannavaro (difensore) - collaboratore tecnico del Guagzhou Evergrande in Cina

29 - Jorge Bolano (centrocampista) - opinionista tv in Colombia

32 - Carlalberto Ludi (difensore) - direttore sportivo del Como

33 - Gianluca Falsini (difensore) - allenatore della Reggina Primavera

70 - Patrick Mboma (attaccante) - opinionista tv in Francia e intermediario di mercato

99 - Matteo Guardalben (portiere) - fuori dal mondo del calcio