Buffon torna sul rigore: "Non dico che non ci fosse, ma era dubbio"

© foto di J.M.Colomo

Il capitano della Juventus Gianluigi Buffon, intervistato dal programma televisivo "Le Iene", è tornato ad esprimersi sul tanto discusso rigore del Bernabéu: "Quella non è una situazione in cui puoi dire 'secondo me quello è rigore con certezza'. Non dico che non fosse rigore, dico che era una cosa dubbia. E su una cosa dubbia in una partita simile, a 20 secondi dalla fine della partita, un arbitro di esperienza, che ha già solcato determinati campi, secondo me fa un altro tipo di valutazione. Datemi almeno la legittimità di difendere in quel modo esasperato e passionale i miei compagni, quei cinquemila venuti a sostenerci. Io devo difendere i miei compagni e loro, anche in modo scomposto, perché me lo sento. Era dovuto, a costo di macchiare la mia immagine".

