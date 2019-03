Bum bum Piatek: il Milan torna a condurre a Verona. Chievo furioso

© foto di Federico Gaetano

Il Milan torna condurre al Bentegodi di Verona, teatro stasera della sfida tra Chievo e Milan (1-2 il parziale). Come consuetudine, ha segnato Krzysztof Piatek: il polacco insacca su fendente proveniente da fuori area ad opera di Castillejo, tiro che ha propiziato il decisivo tocco dell'ex Genoa. Prima della convalida del gol però, lungo check del VAR, poiché negli sviluppi dell'azione Sorrentino aveva parato sullo stesso Piatek, che in seguito aveva sforbiciato sulla schiena di Depaoli, ma non in modo da commettere fallo secondo Pairetto. Sul proseguimento dell'azione cross di Calhanoglu e tiro-cross di Castillejo, su cui è intervenuto, stavolta in modo vincente, il polacco. Proteste vibranti del Chievo per quanto accaduto tra Piatek e Depaoli, che Pairetto ha sedato ammonendo Giaccherini.