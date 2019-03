Bundes, 24° turno: Bayern ospite del M'Gladbach, lo Schalke deve vincere

Il 24° turno di Bundesliga si è aperto con l'anticipo del venerdì che ha visto protagonista il Borussia Dortmund, sconfitto sul campo dell'Augsburg. Nel pomeriggio invece toccherà allo Schalke 04 che senza vittoria da cinque turni, ospiterà il Fortuna Dusseldorf, mentre il Lipsia dopo il pareggio con l'Hoffenheim sarà di scena in casa del Norimberga ultimo. L'Hertha Berlino inoltre affronterà il Mainz, reduce dalla vittoria contro lo Schalke mentre a Francoforte andrà in scena una sfida interessante tra l'Eintracht e l'Hoffenheim, due squadre che sanno dare spettacolo. Il Bayer Leverkusen dopo la sconfitta di Dortmund tenterà subito di ripartire dalla gara interna contro il Friburgo mentre il sabato verrà chiuso dal posticipo delle 18.30 tra il Borussia M'Gladbach e il Bayern Monaco che deve vincere per raggiungere il BVB in testa.

Domenica infine due saranno le gare in programma: alle 15.30 lo Stoccarda ospiterà l'Hannover per un'interessante sfida salvezza e alle 18 chiuderà la giornata la bella gara tra Wolfsburg e Werder Brema, due squadre in salute.

CLASSIFICA: BVB 54, Bayern 51, M'Gladbach 43, Lipsia 41, Wolfsburg 38, Francoforte 37, Leverkusen 36, Hoffenheim 33, Werder Brema 32, Hertha Berlino 32, Mainz 30, Dusseldorf 28, Friburgo 27, Schalke 04 23, Augsburg 18, Stoccarda 16, Hannover 14, Norimberga 13.