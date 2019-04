Bundes, 29° turno: sfida a distanza Bayern-BVB. C'è Lipsia-Wolfsburg

Il 29° turno di Bundesliga è iniziato con l'anticipo del venerdì tra Norimberga e Schalke 04. Oggi invece nel pomeriggio scenderà in campo il Lipsia che intende difendere il suo terzo posto dagli assalti del Francoforte trionfando anche contro il Wolfsburg, reduce dalla vittoria di Hannover e recentemente sconfitto in trasferta sia dal Bayern che dal Dortmund. Inoltre il Werder Brema dopo il pareggio arrivato contro il M'Gladbach affronterà il Friburgo e spera di tornare a fare tre punti, mentre il M'Gladbach sarà di scena in casa dell'Hannover. Il Bayer Leverkusen dopo la sconfitta casalinga subita contro il Lipsia, sarà di scena in casa dello Stoccarda mentre alle 18.30 sarà di scena il Borussia Dortmund che deve necessariamente reagire dopo il 5-0 subito nel Klassiker e ospiterà un Mainz che sta bene e arrivato dal 5-0 rifilato al Friburgo. Domenica invece saranno tre le gare in programma: alle 13.30 l'Hoffenheim affronterà l'Hertha Berlino che non vince da ben quattro gare, alle 15.30 toccherà al Bayern capolista che sarà a conoscenza già del risultato del BVB e spera di rifarsi contro l'ottimo Dusseldorf, capace di fermarlo sul 2-2 all'andata all'Allianz Arena. Alle 18 chiuderà la giornata di Bundesliga tra il Francoforte reduce dal ko di Europa League contro il Benfica, e l'Augsburg senza vittoria da due turni.

CLASSIFICA: Bayern 64, Dortmund 63, Lipsia 55, Francoforte 54, M'Gladbach 48, Wolfsburg 45, Hoffenheim 44, Werder Brema 43, Leverkusen 42,

Dusseldorf 37, Hertha 35, Mainz 33, Friburgo 32, Schalke 04 26, Augsburg 25, Stoccarda 21, Norimberga 17, Hannover 14.