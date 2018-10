Bundes, 7° turno: Bayern ospita M'Gladbach, Schalke e Leverkusen in trasferta

Con l'anticipo del venerdì tra Werder Brema e Wolfsburg si è aperto il settimo turno di Bundesliga, l'ultimo prima della pausa per le nazionali. Nel pomeriggio di oggi invece scenderà in campo il Borussia Dortmund capolista che dopo il successo di Champions League, ospiterà il pericoloso Augsburg, capace già di fermare il Bayern all'Allianz Arena. Lo Schalke 04 inoltre cercherà la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa, in casa del Fortuna Dusseldorf mentre c'è grande attesa per l'interessante sfida tra Mainz ed Hertha Berlino, due squadre che hanno iniziato bene in questa stagione ma la squadra di Schwarz non trova i tre punti da tre turni.

Inoltre lo Stoccarda, dopo il primo successo trovato contro il Werder, sarà di scena in casa dell'Hannover, ultimo in classifica e ancora senza vittorie all'attivo. Alle 18.30 toccherà al Bayern Monaco, senza vittorie da tre gare in tutte le competizioni e fermato anche in Champions League dall'Ajax. La squadra di Kovac ospiterà all'Allianz il temibile Borussia M'Gladbach, quarto in classifica e squadra che ha potuto riposare un'intera settimana senza coppe.

Domenica infine tre saranno le gare in programma: alle 13.30 il Bayer Leverkusen cercherà una reazione importante in casa del Friburgo dopo la terribile sconfitta subita per 4-2 in rimonta contro il Dortmund, alle 15.30 l'Hoffenheim dopo i ko contro Lipsia e City ospiterà il Francoforte, reduce dalla sfida contro la Lazio e alle 18 chiuderà la settima giornata il Lipsia che dopo l'impegno di Europa League se la vedrà contro la neopromossa Norimberga.

CLASSIFICA: BVB 14, Hertha 13, Bayern 13, Werder Brema 11, M'Gladbach 11, Lipsia 11, Wolfsburg 9, Augsburg 8, Mainz 8, Norimberga 8, Francoforte 7, Hoffenheim 7, Friburgo 7, Leverkusen 6, Dusselford 5, Stoccarda 5, Schalke 04 3, Hannover 2.