Bundes, la Top 11 dei giocatori più costosi: tanto Bayern, gioiellino Sancho

In attesa che riparta il campionato, abbiamo deciso di stilare la top 11 dei giocatori più costosi della Bundesliga. Grazie ai dati di Transfermarkt possiamo notare che nell'ipotetica formazione dei giocatori con più valore nel campionato tedesco domina il ricco Bayern Monaco che può vantare ben otto giocatori presenti con tutto il reparto arretrato.

In porta infatti c'è Manuel Neuer che sbaraglia la concorrenza con un valore di 22 milioni di euro, una cifra non altissima pensando a quanto è costato Kepa al Chelsea, ma è comunque il portiere più costoso della Bundesliga. In difesa invece c'è Kimmich, l'utile difensore che vale 60 milioni, Mats Hummels con 40 milioni, il giovane Sule con 50 milioni di euro e David Alaba con 55 milioni: sempre e solo Bayern Monaco che naturalmente è la squadra più ricca e può permettersi i giocatori più costosi. A centrocampo spazio ancora a due bavaresi come Thiago Alcantara, valutato 60 milioni di euro e Corentin Tolisso con 45 milioni di euro.

Sulla trequarti invece cominciano ad arrivare giocatori appartenenti a squadre diverse: c'è Pulisic, valutato da Trasfermarkt 50 milioni ma ceduto pochi giorni dal Borussia Dortmund al Chelsea per 64 milioni di euro, poi il talentuoso Havertz, giocatore del Bayer Leverkusen che costerebbe 65 milioni e Jadon Sancho, gioiellino del BVB che viene valutato ben 70 milioni di euro, lo stesso prezzo di Robert Lewandowski, che completa l'attacco e si conferma uno dei due giocatori più costosi di Germania.

TOP 11: Neuer; Kimmich, Hummels, Sule, Alaba; Alcantara, Tolisso; Pulisic, Havertz, Sancho; Lewandowski.