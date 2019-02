Bundes, il 23° turno: Bayern-Hertha e BVB-Leverkusen. Chiude il Lipsia

Il 23° turno di Bundesliga è iniziato con l'anticipo del venerdì tra il Werder Brema e lo Stoccarda. Nel pomeriggio invece scenderà in campo il Bayern Monaco, che dopo lo 0-0 di Liverpool, sarà impegnato in una sfida che potrebbe rivelarsi complicata contro un Hertha Berlino in ottima forma. Inoltre lo Schalke 04 dopo il ko contro il City, dovrà tornare alla vittoria in Bundesliga contro il Mainz reduce da tre sconfitte di fila e il Borussia M'Gladbach, da due turni senza vittoria, se la vedrà contro il Wolfsburg in una sfida che potrebbe regalare sorprese. Infine Friburgo e Augsburg saranno impegnate in una sfida salvezza e alle 18.30 il Fortuna Dusseldorf dopo il ko di Leverkusen ospiterà il Norimberga ultimo ma reduce dal pareggio con la capolista.

La domenica di Bundesliga invece si aprirà con la sfida delle 15.30 che vedrà l'ottimo Eintracht Francoforte impegnato sul campo dell'Hannover, alla ricerca di punti utili per la salvezza mentre alle 18 toccherà al Borussia Dortmund, senza vittoria da due turni e impegnato in un match molto complicato contro il Bayer Leverkusen, reduce da quattro vittorie di fila in campionato. Questo turno di Bundesliga infine verrà chiuso dal posticipo del lunedì che vedrà il Lipsia sfidare l'Hoffenheim per l'ennesimo big match della giornata.

CLASSIFICA: BVB 51, Bayern 48, M'Gladbach 43, Lipsia 41, Leverkusen 36, Wolfsburg 35, Francoforte 34, Hoffenheim 33, Hertha 32, Werder Brema 31, Mainz 27, Dusseldorf 25, Friburgo 24, Schalke 04 23, Augsburg 18, Stoccarda 15, Hannover 14, Norimberga 13.