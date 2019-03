Bundes, il 26° turno: il BVB va a Berlino, il Bayern deve ripartire dal Mainz

Il 26° turno di Bundesliga è iniziato con l'anticipo del venerdì tra il Borussia M'Gladbach e il Friburgo. Nel pomeriggio di oggi invece scenderà in campo il Lipsia che dopo il pareggio interno contro l'Augsburg, sarà di scena in casa di uno Schalke 04 reduce dai sette gol subiti in Champions League contro il Manchester City e in un pessimo momento anche in Bundesliga, come dimostrano le quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Inoltre il Wolfsburg dopo la terribile sconfitta subita in casa del Bayern Monaco, affronterà il Fortuna Dusseldorf, reduce dal ko contro il Francoforte e l'Hannover invece sarà ospote di un Augsburg che piano piano sta risalendo la classifica. Lo Stoccarda invece dovrà fare punti importanti contro l'Hoffenheim, tornato alla vittoria nell'ultimo turno contro il Norimberga.

Alle 18.30 invece toccherà al Borussia Dortmund che sarà ospite dell'Hertha Berlino e dovrà necessariamente vincere per mettere pressione al Bayern Monaco, che invece domenica alle 18 ospiterà il Mainz all'Allianz Arena dopo l'eliminazione dalla Champions League. La domenica di Bundesliga infine avrà altre due gare in programma: l'insolito impegno delle 13.30 tra Bayer Leverkusen e Werder Brema, due squadre in un ottimo momento e la gara delle 15.00 tra il Francoforte, reduce dalla vittoria di San Siro contro l'Inter e il Norimberga.

CLASSIFICA: Bayern 57, Dortmund 57, Lipsia 46, M'Gladbach 46, Francoforte 43, Leverkusen 42, Wolfsburg 39, Hoffenheim 37, Werder Brema 36, Hertha 35, Dusseldorf 31, Friburgo 30, Mainz 30, Schalke 23, Augsburg 22, Stoccarda 19, Hannover 14, Norimberga 13.