Bundes, il 4° turno - Bayern a Lipsia, Dortmund ospita il Leverkusen

Torna la Bundesliga dopo la lunga sosta per le nazionali. Il campionato tedesco ha già avuto ieri il primo fischio d'inizio, con l'anticipo del venerdì sera che non ha regalato particolari emozioni: 1-1 tra Fortuna Dusseldorf e Wolfsburg, con gli ospiti che falliscono, dunque, la ghiotta possibilità di portarsi almeno per una notte in testa. Resta oggi una giornata ghiotta, con diversi match che possono scombussolare gli equilibri in ogni punto della classifica.

Vetta in subbuglio - La padrona della Bundes, al momento, è il Lipsia di Julian Nagelsmann, ma le insidie sono costanti, e mai come in questa occasione è davvero il caso di dire dietro l'angolo: il Bayern Monaco, infatti, farà visita alla Red Bull Arena, match interessante per capire in che modo gli equilibri della parte alta della classifica potrebbero avere un riassetto. Al tempo stesso, poi, l'altro match di cartello della quarta giornata della massima divisione tedesca, è quello tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, con i rossoneri che possono vantare un solo punto di vantaggio sulla squadra di Favre che, dal canto suo, è pronta a riprendere la marcia dopo la terribile caduta di Berlino contro l'Union. Sempre nella parte alta della classifica, Friburgo ed Eintracht saranno chiamate a legittimare le proprie posizioni con due difficili trasferte, rispettivamente contro Hoffenheim ed Augsburg.

Alla ricerca di punti - Dalle parti basse della classifica, invece, proveranno ad emergere Mainz ed Hertha, impegnate una contro l'altra in uno scontro diretto che già scotta per quelli che potrebbero essere i risvolti dati da un risultato negativo in questo momento della stagione. Ci proverà anche il Paderborn, che ospiterà uno Schalke 04 voglioso di riprendere con il piede giusto dopo un avvio altalenante. Scontro tra vicine di casa, poi, quello che vedrà protagoniste il Colonia (3 punti) ed il Borussia M'gladbach (4 punti).