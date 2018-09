Bundes, il 6° turno: Dortmund a Leverkusen, lo Schalke cerca la vittoria

Dopo il turno infrasettimanale, ieri si è già aperta la sesta giornata di Bundesliga con l'anticipo del venerdì tra Hertha Berlino e Bayern Monaco. Oggi invece cinque sono le gare in programma alle 15.30 con un'attenzione particolare sulla sfida tra Hoffenheim e Lipsia, entrambe vittoriose nell'ultima gara e vogliose di trovare continuità, sullo scontro al vertice tra Wolfsburg e Borussia M'Gladbach, distanti appena due punti e grandi protagoniste di questo inizio di stagione e sulla ricerca disperata dei primi tre punti da parte dello Schalke 04, ancora a secco dopo cinque giornate, e impegnato contro il Mainz, senza vittorie da due giornate.

Inoltre è in programma la sfida tra le due neopromosse Norimberga e Fortuna Dusseldorf, reduce da due ko pesanti mentre il Werder Brema secondo in classifica sarà di scena in casa dello Stoccarda, ancora senza vittorie in cinque gare. Alle 18.30 chiuderà il sabato di Bundesliga l'accesa gara tra il Bayer Leverkusen, vittorioso nelle ultime due giornate, e l'ottimo Borussia Dortmun che cerca una grande conferma dopo i sette gol rifilati al Norimberga.

Domenica invece alle 15.30 il Francoforte cercherà di tornare alla vittoria che manca dalla prima giornata di Serie A, contro l'Hannover in casa e chiuderà il turno la sfida delle 18 tra l'Augsburg, capace di fermare il Bayern Monaco all'Allianz Arena e il Friburgo che pare essersi ripreso dopo un avvio difficile.

CLASSIFICA: Bayern 13, Dortmund 11, Werder Brema 11, Hertha 10, M'Gladbach 10, Wolfsburg 8, Mainz 8, Lipsia 8, Hoffenheim 7, Friburgo 7, Leverkusen 6, Augsburg 5, Dusseldorf 5, Norimberga 5, Francoforte 4, Hannover 2, Stoccarda 2, Schalke 04 0.