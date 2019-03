Bundesliga, 27° turno: sfida a distanza Bayern-BVB. Lotta per il 3° posto

Dopo la pausa per le nazionali, è tornata la Bundesliga con l'anticipo del venerdì tra Hoffenheim e Bayer Leverkusen. In vetta però continua la sfida a distanza tra Bayern e Borussia Dortmund, una lotta che non si vedeva da tempo e che potrebbe dipendere dai dettagli. Le due squadre saranno impegnate entrambe nel pomeriggio alle 15.30: il BVB ospiterà in casa un Wolfsburg che arriva dal 6-0 subito all'Allianz Arena mentre il Bayern Monaco sarà ospite del Friburgo. Due sfide diverse che potrebbe avere delle insidie per entrambe le capoliste.

Nel pomeriggio inoltre scenderà in campo il M'Gladbach che sarà ospite del Fortuna Dusseldorf e spera di aver archiviato un periodo decisamente negativo, il Werder Brema che affronterà in casa il Mainz e cerca la terza vittoria di fila e infine l'Augsburg che se la vedrà contro il Norimberga in un'accesa sfida salvezza. Alle 18.30 invece il Lipsia ospiterà l'Hertha Berlino senza vittoria da due gare e sarà già a conoscenza del risultato del M'Gladbach per una sfida per il terzo posto che prevede ancora ribaltoni. Domenica inoltre due saranno le gare in programma: alle 15.30 lo Schalke 04 in piena crisi sarà ospite di un Hannover quasi condannato alla retrocessione e alle 18 invece chiuderà questo l'ottimo Francoforte che affronterà uno Stoccarda in cerca di punti salvezza.

CLASSIFICA: Bayern 60, BVB 60, Lipsia 49, M'Gladbach 47, Francoforte 46, Leverkusen 42, Wolfsburg 42, Werder Brema 39, Hoffenheim 38, Hertha 35, Friburgo 31, Dusseldorf 31, Mainz 30, Augsburg 25, Schalke 23, Stoccarda 20, Hannover 14, Norimberga 13.