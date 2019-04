Bundesliga, 28° turno: il Klassiker decisivo, quanti big match

Con l'anticipo del venerdì tra Mainz e Friburgo è iniziato il 28esimo turno di Bundesliga che tra domani e domenica potrebbe essere molto importante per la classifica del campionato tedesco. Questa infatti sarà la giornata dello scontro diretto tra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, divise da due punti ma comunque vicinissime. Il Klassiker dunque sarà importante per scoprire le sorti di entrambe dopo che all'andata il BVB vinse 3-2 in una gara memorabile. I gialloneri stanno meglio fisicamente e mentalmente mentre il Bayern ha subito ben 4 gol dall'Hedenheim, squadra di terza serie, nella gara di Coppa.

Ma questo turno di Bundesliga vedrà in campo anche altre sfide interessanti: nel pomeriggio il Lipsia terzo in classifica sarà ospite del Bayer Leverkusen, sconfitto dall'Hoffenheim nell'ultimo turno e bisognoso dei tre punti per continuare a sognare l'Europa. Un sogno che sta covando anche il Francoforte che sarà di scena in casa dello Schalke 04, tornato alla vittoria dopo due mesi ma sconfitto in DFB-Pokal dal Werder. Inoltre il Wolfsburg dopo il ko di Dortmund ospiterà in casa l'Hannover e l'Hertha Berlino, reduce da tre sconfitte consecutive, se la vedrà con il Fortuna Dusseldorf e lo Stoccarda affronterà il Norimberga nello scontro diretto per la salvezza. Domenica infine due saranno le gare in programma: alle 15.30 l'Augsburg dopo il ko contro il Norimberga se la vedrà contro un Hoffenheim affamato di punti europei mentre il Borussia M'Gladbach alle 18 spera di tornare alla vittoria ma dovrà vedersela con il temibile Werder Brema reduce da quattro vittorie di fila tra campionato e Coppa di Germania.

CLASSIFICA: BVB 63, Bayern 61, Lipsia 52, Francoforte 47, M'Gladbach 47, Werder Brema 42, Leverkusen 42, Wolfsburg 42, Hoffenheim 41, Hertha 35, Dusseldorf 34, Friburgo 32, Mainz 30, Schalke 04 26, Augusburg 25, Stoccarda 21, Norimberga 16, Hannover 14.