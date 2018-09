Bundesliga, 2° turno: il Bayern va a Stoccarda. C'è Leverkusen-Wolfsburg

Con l'anticipo del venerdì tra Hannover e Borussia Dortmund si è aperto il secondo turno di Bundesliga che nel pomeriggio vedrà diversi match interessanti. Alle 15.30 infatti scenderà in campo il Bayer Leverkusen che dopo la brutta sconfitta rimediata contro il M'Gladbach farà il suo esordio in casa, affrontando un Wolfsburg rinfrancato dalla vittoria arrivata all'ultimo minuto contro lo Schalke 04.

Il Francoforte invece sfiderà un Werder Brema deluso dal pareggio contro l'Hannover, il Borussia M'Gladbach sarà di scena in trasferta contro l'Augsburg e l'Hoffenheim dopo il ko arrivato contro il Bayern Monaco, cercherà di reagire contro il Friburgo. Debutto casalingo invece per la neopromossa Norimberga che ospiterà il Mainz, mentre il Bayern chiuderà il sabato di Bundesliga con il match delle 18.30 che lo vedrà impegnata in casa dello Stoccarda, ko nella prima gara.

Domenica infine due saranno i match in programma: alle 15.30 il Lipsia, dopo il tremendo ko di Dortmund, cercherà i primi tre punti contro il Dusseldorf, mentre alle 18 la giornata verrà chiusa tra Schalke 04 ed Hertha Berlino.

CLASSIFICA: Dortmund 3, Bayern 3, Francoforte 3, M'Gladbach 3, Wolfsburg 3, Augsburg 3, Hertha 3, Mainz 3, Werder Brema 1, Hannover 1, Dusseldorf 0, Schalke 04 0, Norimberga 0, Stoccarda 0, Hoffenheim 0, Leverkusen 0, Friburgo 0, Lipsia 0.