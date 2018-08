Bundesliga al via. Il Bayern Monaco resta favorito, senza fare mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Saranno i campioni di Germania del Bayern Monaco ad aprire - questa sera contro l'Hoffenheim - la Bundesliga 2018/2019. Un torneo, quello tedesco, che ancora una volta sulla carta non propone un vero e proprio avversario dei bavaresi. Insomma, per la conquista del Meisterschale - sulla carta ma non solo - è ancora la squadra di Niko Kovac la grande favorita. "E così sarà anche nei prossimi anni, solo loro possono decidere quando smettere di vincere" ha spiegato a Welt Michael Reschke, direttore generale dello Stoccarda, secondo cui solo un format diverso del campionato, tipo con i playoff, potrebbe rendere più complessa la vita al club bavarese, che viene da sei titoli in fila e 86 punti di media.

Nel frattempo, nel torneo meno competitivo d'Europa, il Bayern Monaco continua a sfruttare la sua superiorità pur non avendo speso fondamentalmente un centesimo per il mercato in entrata (Hoeness nei giorni scorsi ha chiarito la filosofia gestionale del club che mai acquisterà calciatori per centinaia di milioni), ma se possibile è cresciuta la distanza dalle avversarie. Oltre al tecnico Kovac, sono arrivati all'Allianz Arena Goretska, a costo zero dallo Schalke 04, il talentino Gnabry, ritorno dal prestito all'Hoffenheim e soprattutto la stellina dal calcio americano, il canadese Alphonso Davies, 18 anni da Vancouver, scommessa da dieci milioni di euro (in campo da gennaio 2019). In uscita, invece, è partito Vidal e il sogno Dybala è rimasto nel cassetto. Potrebbe non bastare per arrivare alla Champions League, ma il margine per il Meisterschale sulle dirette concorrenti è assai ampio.