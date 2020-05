Bundesliga al via: il campionato terminerà in tempo per rispettare i contratti in scadenza

La Bundesliga si prepara a rispettare i contratti in scadenza il 30 giugno. La ripartenza fissata per il 16 maggio porterà la stagione a terminare per il 27/28, giusto in tempo per osservare correttamente, senza proroghe, i contratti di lavoro in scadenza per il 30 giugno. E' anche questo, ha spiegato il CEO della DFL, Christian Seifert, uno dei motivi della ripresa anticipata. Inoltre per la prossima stagione, "tutti i campionati dovrebbero iniziare ad agosto per l'Europeo 2021 ma la decisione univoca non è ancora stata presa".