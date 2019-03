Bundesliga, che lotta in vetta: Bayern e Dortmund, una poltrona per due

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli ultimi anni a marzo il campionato tedesco era chiuso da settimane, con il Maisterschale già pronto ad andare verso la bacheca del Bayern ripercorrendo una strada che conosce ormai benissimo. Quest'anno però non è cosi e dopo 26 giornate di Bundesliga il Bayern deve fare i conti con un'altra pretendente, quel Borussia Dortmund che in questa stagione è partito benissimo salvo poi pagare un calo inevitabile e il ritorno dei campioni che ora hanno gli stessi punti dei gialloneri ma una differenza reti migliore.

Bayern e BVB infatti hanno entrambe 60 punti dopo 26 giornate, una quota abbastanza bassa a dimostrare la difficoltà di questo campionato che mai come quest'anno ha vissuto risultati clamorosi e incerti. Tanto che il BVB ha perso ad esempio in casa dell'Augsburg quartultima e il Bayern ha pareggiato all'Allianz Arena contro la neopromossa Fortuna Dusseldorf. E' un campionato strano, che ha visto la squadra di Kovac inciampare più di una volta e ritrovarsi addirittura anche a -7 dal primo posto sempre occupato dal Dortmund, salvo poi recuperare questa distanza nel momento buio della squadra di Favre. Ad otto giornate alla fine della Bundesliga, c'è ancora lo scontro diretto a Monaco da giocare e tanti punti in palio per una sola poltrone per due contendenti e un campionato che ha ritrovato un po' di emozione e insieme alla Premier League può ancora vantare la lotta al titolo.