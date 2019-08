Bundesliga, il 1° turno - Bayern stecca alla prima, occasione Dortmund

Fischio d'inizio anche in Bundesliga. Il campionato tedesco prende il via, al pari della Liga spagnola che parte proprio in questo week end. Tanti spunti interessanti per la nuova stagione, con il Bayern che - ad onor del vero - ha già aperto le danze nella serata di ieri, con il classico anticipo del venerdì che di fatto ha rappresentato lo start del campionato. Impressa nella mente resta ancora la meravigliosa cavalcata dello scorso anno, con Bayern e Borussia a darsi battaglia fino all'ultima giornata, e l'epilogo sorridente per la squadra di Monaco che ha alzato al cielo il Meisterschale. Altro giro, altra corsa: si riparte nel segno di equilibri che sembrano segnati ma, si sa, in Bundesliga (sopratutto nella fase iniziale del torneo) nulla è scontato, ed è facile ritrovarsi inaspettatamente in vetta squadre in apparenza poco adatte ad occupare i primi posti in classifica.

Bayern, la prima stecca - Un po' di pepe per cominciare al meglio la stagione? Eccoci serviti: primo passo falso del Bayern campione in carica, con il pareggio concretizzatosi all'esordio in campionato contro l'Herta Berlino. Una gara che ha visto i ragazzi di Kovac dilaganti a larghi tratti, salvo poi peccare di concretezza sopratutto in proiezione offensiva. Al vantaggio del solito Lewandowski nel primo tempo, hanno risposto in due minuti Lukebakio e Gruijc, autori dei gol che hanno capovolto il risultato. Dal dischetto, in piena ripresa, ci ha pensato - manco a dirlo - ancora Lewandowski, autore del definitivo 2-2. Nulla di irreparabile, in fin dei conti, visto che ci troviamo ancora in pieno agosto, ma è chiaro che partire con il piede sbagliato non avrà reso contenti i tifosi presenti a Monaco per la prima dei propri beniamini.

Borussia, subito la chance - Nella giornata di oggi si terrà la parte più corposa di questo primo turno di Bundesliga, con ben cinque match in programma, pronti già a delineare i primissimi equilibri. A scendere in campo anche il Borussia Dortmund, chiamato fin da subito a rispondere al Bayern Monaco, reo di aver gettato i primi due punti alle ortiche contro l'Herta. E per i ragazzi di Favre, ovviamente, c'è la prima ghiotta chance di portarsi in testa con due punti di vantaggio sui diretti avversari per il Meisterschale, all'esordio contro l'Augsburg. Il mercato dei gialloneri è stato corposo, con l'arrivo nel corso dell'estate dei vari Hummels (il ritorno), Brandt e T.Hazard, il tutto volto proprio a lanciare la sfida, l'ennesima, agli acerrimi rivali della Baviera.

Conferme ed aspiranti rivelazioni - Chiaro che, dietro le due corazzate destinate ad essere etichettate come favorite per la vittoria finale, si stagliano poi una serie di squadre pronte a dar filo da torcere, magari a sgomitare per conquistare una posizione di rilievo all'interno del panorama tedesco. Il Lipsia di Nagelsmann, ad esempio, forte del terzo posto in classifica conquistato lo scorso anno, proverà nuovamente a ritagliarsi uno spazio importante: le conferme di Werner e Poulsen, l'acquisto dal Psg del giovanissimo Nkunku, sono segnali chiari di un club che non vuole assolutamente tirarsi indietro nella lotta alle prime posizioni. Da verificare, poi, lo stato del Bayer: le aspirine dovranno ripartire dalle certezze rappresentate dai vari Volland e Bender, dando però spazio a giovani dal futuro più che promettente come il classe 2000 Paulinho o il 23enne Amiri, arrivato proprio in estate dall'Hoffenheim.

Occhi puntati... - De tenere d'occhio, poi, situazioni interessanti come quella dell'Eintracht, impegnato all'esordio contro l'Hoffenheim: perse due colonne portanti come Jovic (rapito dal Real) ed Haller (approdato al West Ham), e la possibile partenza di Ante Rebic, la squadra di Francoforte dovrà ripartire - con un'Europa League ancora da confermare - con diverse scommesse interessanti, come il croato Dejan Joveljić, attaccante serbo classe '99 proveniente dalla Stella Rossa. Curiosità, poi, per l'esordio dell'Union Berlino (impegno alla prima contro il Lipsia), squadra che di fatto spacca calcisticamente in due la capitale tedesca, pronta a gustarsi un nuovo derby cittadino nel corso della stagione.