Bundesliga, il 10° turno: il BVB va a Wolfsburg, occhi su Lipsia e Bayern

Con l'anticipo del venerdì tra Stoccarda e Francoforte, si è aperto il 10° turno di Bundesliga che oggi ha in programma diverse sfide importanti. Nel pomeriggio infatti scenderà in campo il Borussia Dortmund che dopo il pareggio beffardo arrivato con l'Hertha Berlino, sarà ospite di un Wolfsburg in ripresa e dovrà vincere per non farsi scavalcare in testa alla classifica dal Bayern Monaco che invece all'Allianz Arena ospiterà un Friburgo in netta difficoltà. E' in un ottimo momento invece il Bayer Leverkusen che dopo le belle vittorie conquistate in trasferta tra campionato e DFB Pokal, ospiterà in casa il pericoloso Hoffenheim reduce da due successi consecutivi. Dopo tre gare senza vittoria invece il neopromosso Norimberga punta ai tre punti contro l'Augsburg, squadra però ostica che segna molto e che in casa mette in difficoltà anche le big. Inoltre scenderà in campo anche lo Schalke 04 che dopo il pareggio con il Lipsia ospiterà l'Hannover in una sorta di scontro diretto in fondo alla classifica. Alle 18.30 invece toccherà all'Hertha che a Berlino sfiderà il Lipsia dopo tre pareggi consecutivo ma in un buon momento di fiducia arrivato dal 2-2 conquistato a Dortmund.

Domenica infine due saranno le gare in programma: alle 15.30 il Borussia M'Gladbach, dopo il brutto ko subito in Coppa di Germania se la vedrà con il Fortuna Dusseldorf mentre alle 18 chiuderà questo decimo turno il match tra Mainz e Werder Brema, due grandi deluse dall'ultima giornata e reduci da due sconfitte contro Bayern e Leverkusen.

CLASSIFICA: BVB 21, Bayern 19, M'Gladbach 17, Werder Brema 17, Lipsia 16, Hertha 16, Francoforte 14, Hoffenheim 13, Augsburg 12, Wolfsburg 12, Friburgo 12, Leverkusen 11, Mainz 9, Norimberga 9, Schalke 7, Dusseldorf 5, Stoccarda 5.