Bundesliga, il 12° turno: BVB a Magonza. il Bayern riparte dal Dusseldorf

Archiviata l'ultima pausa della Nazionale del 2018, è ripartita la Bundesliga con l'anticipo del venerdì tra Bayer Leverkusen e Stoccarda. Oggi nel pomeriggio invece scenderà in campo il Borussia Dortmund capolista che cercherà di mantenere la sua imbattibilità in trasferta contro il Mainz mentre il Bayern Monaco dopo la brutta sconfitta rimediata nel Klassiker dovrà ripartire dalla gara interna contro il Fortuna Dusseldorf. Inoltre il Wolfsburg, sempre ko contro le big, se la vedrà con il Lipsia terzo in una gara molto interessate e l'Hertha Berlino dopo quattro gare senza vittoria, tenterà di ritrovare i tre punti contro l'Hoffenheim che sta vivendo un buon momento di forma.

L'Augsburg invece ospiterà l'Eintracht in una gara che promette scintille alle 18.30 lo Schalke 04 dopo la brutta sconfitta di Francoforte ospiterà il Norimberga senza vittoria da più di un mese. Domenica invece due le sfide in programma: alle 15.30 il Friburgo dopo il brutto ko rimediato contro il Mainz, ospiterà il Werder Brema reduce da tre sconfitte di fila, mentre alle 18 chiuderà la giornata il M'Gladbach secondo in classifica che conoscerà già i risultati delle altre nella sfida contro l'Hannover.

CLASSIFICA: BVB 27, M'Gladbach 23, Lipsia 22, Francoforte 20, Bayern 20, Hoffenheim 19, Werder Brema 17, Hertha 16, Mainz 15, Augsburg 13, Friburgo 13, Wolfsburg 12, Leverkusen 11, Schalke 04 10, Norimberga 10, Hannover 9, Dusselford 8, Stoccarda 8.