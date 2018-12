Bundesliga, il 13° turno: scontro tra Lipsia e M'Gladbach, Bayern a Brema

Il 13° turno di Bundesliga si è aperto con l'anticipo del venerdì tra Fortuna Dusseldorf e Mainz. Nella giornata di oggi invece tornerà in campo la capolista Borussia Dortmund, reduce dall'inaspettato pareggio per 0-0 contro il Club Brugge in Champions League e di scena in casa contro il Friburgo, senza vittoria in campionato da tre turni. Il Bayern Monaco invece dopo il 3-3 contro il Dusseldorf, si è riscattato travolgendo il Benfica in Europa e nel pomeriggio sarà di scena in casa di un Werder Brema in difficoltà che non trova i tre punti da quattro giornate.

Inoltre l'Hertha Berlino, dopo il pari pieno di gol contro l'Hoffenheim, sarà di scena in casa dell'Hannover, squadra in cerca di punti e l'Augsburg reduce da ko interno contro il Francoforte sarà ospite dello Stoccarda ultimo. Alle 18.30 invece scenderanno in campo le due deluse di Champions, Hoffenheim e Schalke 04 che in campionato invece stanno vivendo un buon momento e sono alla ricerca dei tre punti per continuare la loro corsa.

Domenica invece due saranno le sfide in programma: alle 15.30 è in programma lo scontro al vertice tra Lipsia e Borussia M'Gladbach, due squadre divise da quattro punti e che saranno già a conoscenza del risultato di Dortmund e Bayern. Alle 18 infine l'Eintracht Francoforte dopo le fatiche di Europa League affronterà un Wolfsburg che sembra essersi ripreso grazie alla vittoria sul Lipsia. Questo turno di Bundesliga però chiuderà lunedì con il posticipo tra il Bayer Leverkusen e il Norimberga.

CLASSIFICA: BVB 30, M'Gladbach 26, Francoforte 23, Lipsia 22, Bayern 21, Hoffenheim 20, Brema 18, Hertha 17, Wolfsburg 15, Mainz 15, Friburgo 14, Leverkusen 14, Augsburg 13, Schalke 13, Norimberga 10, Hannover 9, Dusseldorf 9, Stoccarda 8.