Bundesliga, il 14° turno: c'è il Derby della Ruhr, il Bayern può accorciare

Il 14° turno di Bundesliga si è aperto con l'anticipo del venerdì tra il Werder Brema e il Fortuna Dusseldorf. Nel pomeriggio di oggi invece scenderà in campo il Bayern Monaco che dopo le due vittorie consecutive conquistate contro Benfica e Werder, ospiterà il Norimberga e spera di accorciare sul Borussia Dortmund, a -9 ma impegnato nel derby della Rurh in casa dello Schalke 04, reduce dal pareggio contro l'Hoffenheim e voglioso di dare un'impennata positiva alla sua stagione.

Il BVB invece è saldamente in testa e non ha ancora accusato la prima sconfitta in campionato. In programma inoltre c'è la bella sfida tra Wolfsburg ed Hoffenheim, due squadre che stanno bene e puntano al risultato pieno mentre il Bayer Leverkusen dopo il pari di Norimberga ospiterà l'Augsburg, squadra che non trova la vittoria da ben quattro turni e il Lipsia terzo in classifica spera di fare risultato in casa del Friburgo mentre attende buone notizie dal Revierderby.

Alle 18.30 invece toccherà all'Hertha Berlino che dopo il successo ottenuto in casa dell'Hannover, spera di trovare continuità ma dovrà vedersela contro l'ottimo Francoforte sconfitto in casa dal Wolfsburg e pronto al riscatto. Domenica infine due saranno le gare in programma: alle 15.30 il Mainz affronterà l'Hannover ultimo e bisognoso di punti mentre alle 18 chiuderà questa giornata il Borussia M'Gladbach, altra squadra che spera in un passo falso della capolista, che in casa se la vedrà contro uno Stoccarda in ripresa.

CLASSIFICA: BVB 33, M'Gladbach 26, Lipsia 25, Bayern 24, Francoforte 23, Hoffenheim 21, Hertha 20, Wolfsburg 18, Werder Brema 18, Mainz 18, Leverkusen 15, Schalke 04 14, Friburgo 14, Augsburg 13, Stoccarda 11, Norimberga 11, Hannover 9, Dusseldorf 9.