Bundesliga, il 17° turno: è l'ultima giornata dell'anno, il Bayern va a Francoforte

Prima della pausa invernale in Germania andrà in scena l'ultima giornata del 2018 iniziata ieri con l'anticipo del venerdì tra i due Borussia, Dortmund e M'Gladbach, una sfida tra la prima e la seconda della classe. Oggi invece nel pomeriggio scenderà in campo il Bayer Leverkusen che dopo la vittoria conquistata nel turno infrasettimanale in casa dello Schalke 04, ospiterà un Hertha Berlino in difficoltà e senza vittoria da due turni.

Il Lipsia inoltre cercherà di tornare alla vittoria dopo il ko dell'Allianz Arena nella sfida contro il Werder Brema che dopo un inizio entusiasmante è calato moltissimo e nelle ultime giornate ha trovato appena una vittoria. Lo Schalke 04 invece non vince da ormai da quattro turni e in casa dello Stoccarda dovrà interrompere questa striscia negativa contro una squadra alla ricerca di punti salvezza.

Sfida a distanza invece tra Norimberga e Hannover che affronteranno rispettivamente Dusseldorf e Friburgo. Alle 18.30 invece toccherà al Bayern Monaco nella difficile sfida di Francoforte contro una squadra scorbutica contro l'Eintracht. Domenica infine due saranno le gare in programma: alle 15.30 l'Augsburg tenterà di ritrovare la vittoria che manca da più di un mese contro il Wolfsburg che non perde da cinque turni alle 18 l'Hoffenheim dopo il quinto pareggio di fila ospiterà in casa il Mainz.

CLASSIFICA: Borussia Dortmund 39, M'Gladbach 36, Bayern 33, Lipsia 28, Francoforte 27, Wolfsburg 25, Hoffenheim 24, Hertha 24, Werder Brema 22, Leverkusen 21, Mainz 20, Friburgo 18, Augsburg 15, Schalke 15, Dusseldorf 15, Stoccarda 14, Hannover 11, Norimberga 11.