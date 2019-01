Bundesliga, il 18° turno: il BVB riparte dal Lipsia, c'è Schalke-Wolfsburg

Dopo la pausa invernale, la Bundesliga è tornata in campo con l'anticipo del venerdì tra Hoffenheim e Bayern Monaco. Nel pomeriggio di oggi invece andrà in scena il big match tra il Bayer Leverkusen, reduce da due vittorie di fila e il Borussia M'Gladbach terzo e bisognoso di punti per non perdere distanza dalla seconda posizione.

Il Francoforte inoltre se la vedrà con il Friburgo e l'Augsburg, dopo un brutto finale di 2018, dovrà necessariamente tornare alla vittoria contro il Fortuna Dusseldorf, che ha chiuso il girone di andata con tre vittorie consecutive. Il Werder Brema, dopo un brutto calo nell'ultimo mese, invece sarà di scena in casa dell'Hannover penultimo e lo Stoccarda se la vedrà contro il Mainz. Alle 18.30 inoltre toccherà alla capolista Borussia Dortmund che inizierà il suo 2019 con la bella sfida in casa del Lipsia, al momento quarto.

Domenica infine due le gare in programma: alle 15,30 l'Hertha Berlino sarà ospite del Norimberga ultimo e bisognoso di punti per credere ancora nella salvezza e alle 18 la prima giornata del girone di andata verrà chiusa dalla sfida tra Schalke 04 e Wolfsburg.

CLASSIFICA: BVB 42, Bayern 36, M'Gladbach 33, Lipsia 31, Wolfsburg 28, Francoforte 27, Hoffenheim 24, Hertha 24, Leverkusen 24, Werder Brema 22, Friburgo 21, Mainz 18, Schalke 04 18, Dusseldorf 18, Augsburg 15, Stoccarda 14, Hannover 11, Norimberga 11.