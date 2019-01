Bundesliga, il 19° turno: Bayern e BVB in casa, c'è Wolfsburg-Leverkusen

Il 19° turno di Bundesliga è iniziato con l'entusiasmante anticipo del venerdì tra Hertha Berlino e Schalke 04. Nel pomeriggio di oggi invece scenderà in campo la capolista Borussia Dortmund che dopo la vittoria di Lipsia, ospiterà nella prima gara casalinga del 2019 l'Hannover penultimo e in momento tragico. Inoltre toccherà anche al M'Gladbach, terzo e sempre molto vicino ai gialloneri grazie alla vittoria di Leverkusen, che sarà impegnato contro l'Augsburg, bisognoso di punti dopo l'ennesima sconfitta contro il Dusseldorf. L'Hoffenheim inoltre dopo il ko contro il Bayern sarà di scena in casa del Friburgo, alla ricerca di punti salvezza e il Norimberga, reduce dal ko contro l'Hertha Berlino se la vedrà contro un Mainz in buona salute.

Il big match della giornata però sarà certamente quello tra il Wolfsburg e Leverkusen, squadre che hanno iniziato male l'anno nuovo e che hanno voglia di rimediare subito. Il sabato infine verrà chiuso dal match delle 18.30 tra il Werder Brema e il Francoforte, due squadre che sembra abbiano giovato della pausa invernale e sono pronte a darsi battaglia. Domenica invece due saranno le gare in programma: alle 15.30 il Bayern Monaco se la vedrà all'Allianz Arena contro lo Stoccarda e sarà già a conoscenza del risultato del Dortmund e alle 18 chiuderà la giornata il Lipsia di scena in casa del Fortuna Dusseldorf.

CLASSIFICA: BVB 45, Bayern 39, M'Gladbach 36, Lipsia 31, Francoforte 30, Wolfsburg 28, Hertha 27, Hoffenheim 25, Werder Brema 25, Leverkusen 24, Mainz 24, Schalke 04 21, Friburgo 21, Dusseldorf 21, Augsburg 15, Stoccarda 14, Hannover 11, Norimberga 11.