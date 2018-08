Bundesliga, il 1° turno: subito due big match! Chiude il BVB con il Lipsia

Con l'anticipo di ieri tra Bayern Monaco e Hoffenheim ha preso il via la nuova stagione di Bundesliga. Quest'oggi invece il campionato tedesco scenderà in campo con il classico programma delle 15.30 che prevede cinque partite in programma.

Sarà protagonista del pomeriggio di Bundesliga lo Schalke 04 che dopo aver tenuto Tedesco e lasciato andare via Goretzka e Meyer, sarà di scena sul campo di Wolfsburg che ha cambiato molto dopo le ultime stagioni disastrose. Vedremo in campo inoltre l'Hertha Berlino che ospiterà la neopromossa Norimberga, il Werder Brema che affronterà l'Hannover, l'Augsburg che sarà ospite del Dusseldorf e l'Eintracht Francoforte che dopo la brutta sconfitta rimediata in Supercoppa di Germania contro il Bayern, proverà a partire bene in campionato contro il Friburgo.

Alle 18.30 inoltre il Borussia M'Gladbach sarà protagonista del primo scontro diretto del campionato contro il Bayer Leverkusen che ha trattenuto Bailey, fresco del rinnovo di contratto e punterà tutto sui suoi giovani. Domenica infine due saranno le gare in programma: alle 15.30 il Mainz affronterà in casa lo Stoccarda mentre alle 18 andrà in scena il secondo big match di giornata tra il Borussia Dortmund e il Lipsia.