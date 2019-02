Bundesliga, il 20° turno: trasferte ostiche per le prime tre. Tanti i big match

Il 20° turno di Bundesliga è stato aperto dall'anticipo del venerdì tra Hannover e Lipsia. Il pomeriggio di oggi invece prevede diversi match interessanti e saranno protagoniste le prime della classe. La capolista Borussia Dortmund infatti sarà di scena a Francoforte per una sfida molto complicata contro una squadra che sta bene, stessa cosa vale per il Bayern Monaco che invece sarà ospite di un Bayer Leverkusen tornato alla vittoria in casa del Wolfsburg, altra squadra che sarà impegnata nell'ostica trasferta di Berlino contro un Hertha che deve rifarsi dopo il pareggio con lo Schalke 04.

Inoltre l'Hofenheim ospiterà il Fortuna Dusseldorf, sconfitto dal Lipsia dopo una serie di vittorie consecutive mentre il Werder Brema, dopo il pari col Francoforte dovrà affrontare il Norimberga ultimo in classifica. Alle 18.30 inoltre toccherà al Borussia M'Gladbach, terzo in classifica e impegnato in casa dello Schalke 04 in un altro match avvincente di questo turno che potrebbe regalare molte sorprese.

Domenica infine alle 15.30 l'Augsburg, senza vittoria da due mesi, se la vedrà contro l'ottimo Mainz imbattuto da quattro turni mentre alle 18 chiuderà il turno lo Stoccarda, impegnato in casa contro il Friburgo in un match importantissimo per la salvezza.

CLASSIFICA: BVB 48, Bayern 42, M'Gladbach 39, Lipsia 34, Francoforte 31, Hoffenheim 28, Hertha 28, Wolfsburg 28, Leverkusen 27, Mainz 27, Werder Brema 26, Schalke 04 22, Friburgo 21, Dusseldorf 21, Augsburg 15, Stoccarda 14, Hannover 11, Norimberga 11.