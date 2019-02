Bundesliga, il 21° turno: due test per Dortmund e M'Gladbach, attento Bayern

Il 21° turno di Bundesliga ha avuto inizio con l'anticipo del venerdì tra il Mainz e il Bayer Leverkusen. Nella giornata di oggi invece scenderà in campo il Borussia Dortmund, che la scorsa settimana ha guadagnato un altro punto sul Bayern Monaco e alle 15.30 sfiderà in casa un Hoffenheim agguerrito. Entrambe le squadre arrivano da un pareggio e puntano a tornare alla vittoria, mentre il Borussia M'Gladbach spera di continuare la sua corsa di vittorie cercando la quarta consecutiva contro l'Hertha Berlino, reduce dal ko di Coppa contro il Bayern e da quello di campionato contro il Wolfsburg. Un'altra sfida da seguire con attenzione sarà quella tra il Lipsia quarto e il Francoforte quinto ma distante ben cinque punti.

L'Eintracht è stato in grado di fermare il BVB nell'ultimo turno e darà filo da torcere al Lipsia che comunque arriva da due vittorie consecutiva. Il Wolfsburg invece dopo il colpo di Berlino, giocherà un'altra trasferta in casa del Friburgo che non vince da tre gare mentre Hannover e Norimberga si sfideranno per la lotta salvezza nello scontro diretto. Alle 18.30 invece toccherà al Bayern Monaco che dopo il ko di Leverkusen, è tornato a vincere in DFB Pokal ma se la dovrà vedere contro uno Schalke 04 arrabbiato per il ko contro il M'Gladbach.

Domenica infine due saranno le gare in programma: alle 15.30 il Werder Brema, reduce da due pareggi consecutivi, ospiterà un Augsburg in ripresa e reduce da due vittorie importanti tra campionato e coppa nazionale, mentre alle 18 la giornata verrà chiusa dalla sfida tra Fortuna Dusseldorf e Stoccarda, due squadre in cerca di punti.

CLASSIFICA: BVB 49, M'Gladbach 42, Bayern 42, Lipsia 37, Francoforte 32, Wolfsburg 31, Leverkusen 30, Hoffenheim 29, Hertha 28, Werder Brema 27, Mainz 27, Friburgo 22, Schalke 04 22, Dusseldorf 22, Augsburg 18, Stoccarda 15, Norimberga 12, Hannover 11.