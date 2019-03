Bundesliga, il 25° turno: sfida a distanza tra Bayern e BVB

Il 25° turno di Bundesliga si è aperto con l'anticipo del venerdì tra il Werder Brema e lo Schalke 04. Nel pomeriggio invece scenderanno in campo le due capoliste, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che saranno impegnate in una sfida a distanza tutta da vivere. La squadra campione in carica infatti spera di completare il sorpasso all'Allianz Arena contro il Wolfsburg, squadra che però sta bene e non è da sottovalutare mentre il BVB che arriva dalla sconfitta contro l'Augsburg, cercherà di riprendersi con l'aiuto dei propri tifosi contro uno Stoccarda in miglioramento ma comunque in fondo alla classifica. Il Lipsia terzo invece sarà impegnato contro l'Augsburg e l'Hertha Berlino cercherà di trovare continuità contro il Friburgo che dopo una serie di risultati utili consecutivi è stato sconfitto a Leverkusen nell'ultimo turno. Alle 18.30 invece toccherà al Borussia M'Gladbach che nel suo momento peggiore andrà a far visita al Mainz e dovrà necessariamente tornare alla vittoria che manca da quattro gare per non perdere anche il quarto posto che vale la Champions.

Domenica invece toccherà all'Hoffenheim, reduce dall'incredibile sconfitta di Francoforte e voglioso di tornare a conquistare i tre punti contro il Norimberga ultimo, me alle 18.00 toccherà al Bayer Leverkusen che sarà di scena in casa dell'Hannover. Infine la giornata verrà chiusa dall'Eintracht, che dopo lo 0-0 di Europa League contro l'Inter sarà di scena in casa del pericoloso Fortuna Dusseldorf nel posticipo del lunedì.

CLASSIFICA: BVB 54, Bayern 54, Lipsia 45, M'Gladbach 43, Francoforte 40, Leverkusen 39, Wolfsburg 39, Hertha 35, Hoffenheim 34, Werder Brema 33, Dusseldorf 31, Mainz 30, Friburgo 27, Schalke 04 24, Augsburg 21, Stoccarda 19, Hannover 14, Norimberga 13.