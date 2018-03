Bundesliga, il 26° turno: Lipsia in trasferta, pericolo Francoforte per il BVB

Il 26° turno di Bundesliga è iniziato con la trasferta dello Schalke 04 a Magonza. Nel pomeriggio invece scenderà in campo il Bayern Monaco che all'Allianz Arena ospiterà un Amburgo penultimo equilibrio e bisognoso di punti. Inoltre Hoffenheim ed Hertha saranno impegnati nelle importanti sfide contro Wolfsburg e Friburgo mentre l'Augsburg tenterà di tornare alla vittoria in casa dell'Hannover. Alle 18.30 andrà in scena il big match della giornata tra il Bayer Leverkusen, alla ricerca di un passo falso di quelle davanti, e il Borussia M'Gladbach che invece deve vincere per continuare a lottare per un posto in Champions.

Domenica infine alle 15.30 il Lipsia senza vittoria da tre turni consecutivi sarà ospite dello Stoccarda che invece è in un buon momento mentre alle 18 il Borussia Dortmund dopo il ko subito in Europa League, sarà impegnato contro il pericoloso Francoforte. Il turno verrà chiuso dal posticipo del lunedì tra il Werder Brema e il Colonia.

CLASSIFICA: Bayern 63, Schalke 43, BVB 42, Francoforte 42, Leverkusen 41, Lipsia 39, Hoffenheim 35, M'Gladbach 35, Stoccarda 33, Augsburg 32, Hannover 32, Hertha 31, Friburgo 29, Werder Brema 27, Wolfsburg 25, Mainz 25, Amburgo 18, Colonia 17.